Дело о пожаре в «Зимней вишне» поручено следователю при главе СК

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Старшему следователю по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Рустаму Габдуллину поручено уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, передает VSE42.Ru.

По данным портала, Габдуллин расследовал дело о крушении дизель-электрохода «Булгария» в 2011 году, в результате которого погибло 122 человека.

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Ранее сообщалось, что управляющая ТЦ в Кемерово не признала вину.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых.