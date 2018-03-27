Путин возмутился отсутствию мэра на совещании в Кемерово
Президент России Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово возмутился отсутствию мэра города. Об этом говорится в сообщении по итогам совещания, опубликованном на сайте Кремля.
Путин поинтересовался у главы МЧС Владимиру Пучкова, выдавала ли горадминистрация разрешение на все виды деятельности сгоревшего ТЦ. Получив утвердительный ответ президент удивился отсутствию мэра города Ильи Середюка на совещании.
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«Мэр-то где? Почему мэра не позвали? Мэр где?», — спросил президент.
Ранее Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обвинил оппозицию в организации стихийного митинга в столице региона и назвал их «бузотерами».