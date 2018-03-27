В оперативном штабе сообщили об опознании 25 тел погибших при пожаре в Кемерове

__is_photorep_included11696437: 1

К настоящему моменту опознаны 25 жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову.

«Закончены работы по 25 опознанным телам. Тела подготовлены к передаче в спецбюро и сегодня начнется выдача тел родственникам для захоронения. Запланирована передача первых девяти тел», — сказала Скворцова.

Реклама

По ее словам, 13 из опознанных жертв — дети в возрасте от 4 до 12-13 лет.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе начался трехдневный траур по жертвам пожара.