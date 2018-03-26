Задержан отключивший пожарную сигнализацию в ТЦ в Кемерово охранник

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В Кемерово задержан сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре в торговом центра «Зимняя вишня» отключил систему оповещения, передает РИА «Новости».

«На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения», — заявила официальный представитель Следственного комитет России Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что СК опроверг информацию о сотнях погибших при пожаре в Кемерово.