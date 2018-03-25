В Татарстане обрушилась часть стены жилого дома

Часть стены четырехэтажного многоквартирного жилого дома обрушилась в городе Зеленодольске в Татарстане. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«В Зеленодольске произошло обрушение части кирпичной стены четырехэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: улица Гоголя, дом 45а. Площадь обрушения составила 4,5 кв. м», — говорится в сообщении.

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В доме 69 квартир, в которых прописаны 137 человек. В настоящее время за помощью в расселении обратилось более десяти семей.

Как отмечается, результаты обследования дома в 2018 году показали, что он находится в аварийном состоянии.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области обрушилась стена жилого дома.