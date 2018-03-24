Полиция задержала еще одного человека после теракта на юге Франции
Правоохранительные органы задержали еще одного человека после теракта во французском городе Треб, передает Franceinfo.
По данным издания, второй задержанный является 17-летний друг злоумышленника. Его подозревают в преступном сговоре с террористом.
Ранее сообщалось, что после теракта на юге Франции была задержана женщина.
В результате теракта в городе Треб погибли три человека, еще 16 пострадали. Сам 25-летний мужчина, который удерживал заложников в супермаркете, был ликвидирован.