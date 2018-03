Пожар охватил несколько этажей гостиницы в Дублине

В гостинице Metro Hotel, которая располагается в ирландской столице, произошло возгорание. Огонь охватил несколько этажей здания. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, в последние годы отель служил временным жильем для бездомных.

Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке в результате пожара в приюте для бездомных погибли четыре человека.

#Ballymun UPDATE: 8 fire engines, 2 aerial appliances, emergency tender, foam tender, command units and senior officers at scene. Firefighters using breathing apparatus inside hotel to search & extinguish #BallymunFire #Dublin #fire pic.twitter.com/dh8xnFgMRj