После гибели четырех человек на пожаре в Приморье возбудили уголовное дело

После пожара в приюте для бездомных во Владивостоке, в результате которого погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя СУ СК по региону.

«Дело возбуждено по части 3 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — сказали в СК.

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По данным источника агентства в правоохранительных органах, причиной пожара могло стать возгорание проводки.

Ранее сообщалось, что при пожаре в приюте для бездомных во Владивостоке погибли четыре человека.