На выборах в Ленобласти проголосовал человек-ракета
В деревне Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области мужчина проголосовал в костюме ракеты «Сармат». Об этом сообщает издание Online47.ru.
Как рассказали очевидцы, сотрудники участковой комиссии без проблем подтвердили личность человека-ракеты и позволили ему пройти в кабинку для голосования.
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Появление избирателя в необычном костюме вызвало ажиотаж на участке, отмечает портал.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента.
Ракета Сармат, в которую одет парень из Общественной палаты Ленинградской области, тоже голосует, довольная собой pic.twitter.com/4ELxZODgAJ— Mariia Ulibegova (@ulibegova) 18 марта 2018 г.