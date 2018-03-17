СБУ обвинила российскую журналистку в «деструктивной деятельности» и выдворила из страны

Служба безопасности Украины выслала из страны журналистку телеканала «Россия-24» Наталью Гончарову, а также на три года запретила ей въезд в страну. Об этом заявили на сайте СБУ.

«Сотрудники службы безопасности Украины заблокировали деструктивную деятельность работника телевизионного канала «Россия-24» Натальи Гончаровой, которая осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора (России — «Газета.Ru»)», — сообщили на сайте ведомства.

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По данным службы безопасности, в начале марта Гончарова подготовила четыре провокационных видеосюжета, в которых предоставляла недостоверную информацию об Украине. В ведомстве сочли, что эти материалы нанесли вред международному имиджу страны.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко пообещал России припасти девять грамм свинца.