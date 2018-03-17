Семь человек погибли в авиакатастрофе на Филиппинах

В результате крушения самолета в провинции Булакан на Филиппинах погибли семь человек, передает телеканал CNN Philipines.

По данным CNN, самолет летел по маршруту Пларидел — Лаоаг, на борту находились шесть пассажиров и пилот.

Сообщается, что самолет Piper PA-23 Apache эксплуатировала авиакомпания Lite Air Express.

«Все самолеты, эксплуатируемые Lite Air Express, находятся на земле в ожидании результатов расследования инцидента», — сказал представитель организации гражданской авиации Эрик Аполонио.