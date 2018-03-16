Генпрокуратура Украины завела дело о выборах в Крыму

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о выборах президента России в Крыму. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено после обращения организации «Комитет избирателей Украины». Дело ведется по трем статьям, в том числе по статье о государственной измене.

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Ранее МВД Украины заявило, что не пустит россиян на избирательные участки на территории страны.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.