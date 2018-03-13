Минюст расширил список нежелательных организаций

Минюст России включил в список организаций, деятельность которых нежелательна в России, Европейскую платформу за демократические выборы и Международный центр электоральных исследований. Об этом сообщается на сайте ведомства.

»» перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, Минюстом России включены: European Platform for Democratic Elections (EPDE) (Европейская Платформа за Демократические Выборы) (Федеративная Республика Германия) и International elections study center (IESC) (Международный центр электоральных исследований) (Литовская Республика)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что три НКО из списка иностранных агентов получили президентский грант.