Семь вагонов сошли с рельсов на Транссибирской магистрали в Красноярском крае

Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов на Транссибирской магистрали в Красноярском крае, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Красноярский край, 18.15, Манский район, 4175 километр Транссибирской ж/д магистрали, перегон «Камарчага — Таежный», сход последних семи вагонов с углем грузового поезда № 2563, нарушен габарит по обоим путям. Пострадавших нет», — сказал он.

Источник отметил, что планируется задержка одного пассажирского поезда. Проводятся аварийные работы, к месту направлены два аварийно-восстановительных поезда.