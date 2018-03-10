В Скотланд-Ярде прокомментировали сообщения об эксгумации тел жены и сына Скрипаля

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В Скотланд-Ярде опровергли сообщения СМИ о том, что полиция провела эксгумацию родственников жены и сына экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Великобритании. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Никакой эксгумации не производится», — заявили в пресс-службе Скотланд-Ярда.

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Отмечается, что для изъятия тел необходимо разрешение британского минюста. В ведомстве подтвердили, что разрешения на эксгумацию тел жены и сына Скрипаля не выдавалось.

Ранее сообщалось, что чрезвычайный комитет правительства Великобритании Cobra проведет совещание по инциденту с отравлением Скрипаля.