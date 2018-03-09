Полиция забрала цветы с могил жены и сына Скрипаля

Сотрудники полиции, предположительно, забрали цветы с могил супруги и сына бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает SkyNews.

«Предположительно, полиция забирает какие-то образцы с могил жены и сына г-на Скрипаля. Возможно, цветы — их могли оставить здесь незадолго до инцидента», — написала корреспондент телеканал.

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С целью сбора материалов над местом захоронения родственников Скрипаля была установлена специальная судебная палатка.

Ранее вдова Литвиненко заявила CNN, что Британия не может уберечь политэмигрантов.