Министр обороны Британии подключился к делу Скрипаля

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что вооруженные силы подключились к расследованию отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает Sky News.

«Наши вооруженные силы активизировали поддержку полиции в их расследовании в Солсбери, опираясь на жизненно важный опыт и информацию, уже предоставленную нашими всемирно известными учеными из лаборатории оборонной науки и техники. У нас есть подходящие люди, обладающие необходимыми навыками для оказания помощи в этом важном вопросе. Это ужасный случай, и мои мысли остаются с жертвами и их семьями», — заявил Уильямсон.

Ранее на место отравления Скрипаля направили отряд военных из ста человек.