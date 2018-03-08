В полиции Вены рассказали о мотивах напавшего с ножом на людей мужчины

Полиция Вены сообщила, что напавший с ножом на людей мужчина был «в плохом настроении», передает РИА «Новости».

«В ходе допроса 23-летний мужчина сознался, что совершил оба нападения. Он заявил, что был в плохом и агрессивном настроении, разозлился на свою жизненную ситуацию, что стало причиной нападения на семью», — говорится в сообщении полиции.

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Задержанный также заявил, что во второй раз он напал на своего знакомого.

Ранее СМИ сообщили, что подозреваемый в атаке на прохожих в Вене оказался выходцем из Афганистана.