Националисты пригрозили «сорвать» выборы президента России на Украине
Националисты из «Свободы», «Правого сектора» и «Национального корпуса» заявили, что заблокируют проведение на территории Украины выборов президента России. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на их совместное заявление.
В частности, националисты заявили, что считают «недопустимым с позиции здравого смысла и морали» проведение выборов российского президента на Украине.
Реклама
Они пообещали блокировать здания, где будет проходить голосование, а для участников голосования — устраивать «коридор позора».
Ранее ОБСЕ пообещала помочь с безопасностью выборов президента России на Украине.
«Правый сектор» признан в России экстремистской организацией и запрещен Верховным судом.