Националисты пригрозили «сорвать» выборы президента России на Украине

Националисты из «Свободы», «Правого сектора» и «Национального корпуса» заявили, что заблокируют проведение на территории Украины выборов президента России. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на их совместное заявление.

В частности, националисты заявили, что считают «недопустимым с позиции здравого смысла и морали» проведение выборов российского президента на Украине.

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Они пообещали блокировать здания, где будет проходить голосование, а для участников голосования — устраивать «коридор позора».

Ранее ОБСЕ пообещала помочь с безопасностью выборов президента России на Украине.

«Правый сектор» признан в России экстремистской организацией и запрещен Верховным судом.