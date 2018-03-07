Источник рассказал о «таинственном веществе» в деле об отравлении Скрипаля

Британские следователи предполагают, что для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля было использовано «таинственное вещество», передает Reuters со ссылкой на два источника.

По словам источника из США, британская сторона считает, что Россия использовала «таинственное вещество», чтобы нанести Скрипалю вред за его разведческую деятельность.

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Европейский источник подтвердил, что это является основной версией следствия.

Ранее источник назвал маловероятным радиоактивное отравление Скрипаля.