Напавшего на бортпроводника любителя порно задержали в аэропорту Дакки

Служба безопасности в аэропорту Дакии задержала пассажира самолета авиакомпании Malindo Air за просмотр порнографии в обнаженном виде и агрессивное поведение, сообщает The Straits Times.

«Во время инцидента с пассажиром, который нарушил общественный порядок на борту рейса OD162 в Дакку 3 марта, члены экипажа выполнили стандартную процедуру и ограничили передвижение пассажира», — заявили в авиакомпании.

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По данным издания, 3 марта на борту самолета, который следовал по маршруту Куала-Лумпур — Дакка, молодой человек в возрасте около 20 лет смотрел порнографию и в обнаженном виде передвигался по салону воздушного судна. Из-за того, что он проявил агрессию по отношению к бортпроводнику, пассажиры и члены экипажа приняли решение связать молодого человека.

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