Главного фигуранта «кокаинового дела» задержали в ФРГ

Адвокат Владимир Жеребенков сообщил, что предполагаемый организатор контрабанды крупной партии кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук был задержан в Германии, передает РИА «Новости».

«Ночью позвонила его супруга и сказала, что полиция задержала его в связи с вопросом о розыске. Будет решаться вопрос об экстрадиции», — сказал Жеребенков.

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Ковальчуку предъявлено обвинение по ч.3 ст.30 - ч.4 ст. 229.1 УК (покушение на контрабанду наркотических средств) и ч.3 ст.30 - ч.5 ст.228.1 УК(попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что Ковальчук намерен вернуться в Россию.