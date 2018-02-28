Суд Калифорнии отклонил иск о запрете строительства стены на границе с Мексикой

Суд Калифорнии отклонил иск властей штата к администрации президента США Дональда Трампа о запрете строительства стены на границе с Мексикой, сообщает Bloomberg.

Сообщается, что иск отклонил судья Гонзало Куриэль. Ранее его неоднократно критиковал Трамп, в частности, из-за мексиканского происхождения.

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Министерство внутренней безопасности Соединенных штатов посчитало решение суда справедливым.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп попросил у конгресса $18 млрд на стену с Мексикой.