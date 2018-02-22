Посольство России в Черногории усилило меры безопасности

Российское посольство в Подгорице приняло решение об усилении мер безопасности в связи с нападением на посольство США, куда неизвестный бросил гранату в 2.30 мск, передает РИА «Новости».

«Были усилены меры безопасности посольства», — сообщили сотрудники посольства.

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Дипломаты также сказали, что на данный момент у американского посольства нет рекомендаций для россиян в связи с произошедшим.

Ранее власти Черногории рассказали о брошенной гранате в здание посольства США.