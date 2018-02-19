СК назвал теракт одной из версий нападения на храм в Кизляре

Следственный комитет рассматривает теракт как одну из версий нападения на прихожанок храма в дагестанском Кизляре. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В ходе расследования устанавливаются мотивы нападавшего, отрабатываются все возможные версии. Среди этих версий — совершение террористического акта», — говорится в сообщении.

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По версии следствия, мужчина 1995 года рождения, находясь возле одного из православных храмов в городе Кизляре, открыл стрельбу по женщинам, в результате чего четверо из них погибли, трое пострадали и в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где позже одна из пострадавших скончалась. При попытке задержания нападавшего он ранил двух сотрудников правоохранительных органов и был уничтожен.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал произошедшую в дагестанском Кизляре стрельбу.