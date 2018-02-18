В Южно-Сахалинске самолет задел крылом столб

Самолет авиакомпании «Аврора» задел крылом столб освещения в аэропорту Южно-Сахалинска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Сегодня в 11.30 (03.30 мск) при маневрировании на перроне аэродрома «Южно-Сахалинск» воздушное судно авиакомпании «Аврора» DHC-8-200, двигаясь на тяге собственных двигателей, законцовкой крыла задело столб освещения, расположенный за пределами площади маневрирования», — говорится в сообщении.

Для пассажиров рейса, направлявшегося в Саппоро, выделили другое судно. Оперативные службы проводят проверку.