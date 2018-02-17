При крушении вертолета с главой МВД Мексики погибли два человека

При падении вертолета, на борту которого находились глава МВД Мексики Альфонсо Наваррете и губернатор штата Оахака Алехандро Мурат, погибли два человека, передает Reuters.

Погибшие находились на земле во время крушения.

Уточняется, что чиновники серьезно не пострадали.

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Ранее сообщалось, что вертолет совершал инспекционный облет пострадавших от землетрясения зон и упал с высоты 30 метров на автомобиль.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на юге Мексики. После землетрясения без света остались миллион домов.