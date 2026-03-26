Заболотному предсказали конец в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор в интервью «Чемпионату» заявил, что нападающий Антон Заболотный предстоящим летом покинет клуб.

По его словам, форвард не справился с конкуренцией за место в основе.

«Конечно, история Заболотного в «Спартаке» подходит к концу. Как показала практика, Заболотный — не уровень «Спартака». Здесь нет ничего неожиданного. Футболист возрастной, сильная конкуренция. Получилось так, как получилось», — заявил Мор.

Заболотный присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно 2025 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне он сыграл в 15 встречах во всех турнирах, в которых не оформил голов, но отдал одну результативную передачу.

22 марта «Спартак» одержал победу над «Оренбургом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Ливай Гарсия с передачи Эсекьеля Барко на 18-й минуте, второй гол красно-белых оформил Руслан Литвинов.

В турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на шестой строчке, имея в активе 38 баллов.

