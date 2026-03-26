Самозанятым рассказали, как накопить на пенсию

Самозанятые в России не получают страховую пенсию автоматически, поэтому о доходе в старости им нужно заботиться самостоятельно уже во время работы. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный юрист сервиса «Моя удаленка» Валерия Минакова. По ее словам, наиболее разумная стратегия — делать добровольные взносы на пенсию, формировать долгосрочные сбережения и финансовую подушку.

«Самозанятые платят НПД по ставке 4% или 6%, однако эти платежи не включают взносы в пенсионную систему. Часть средств идет только на обязательное медицинское страхование, поэтому пенсионный стаж и баллы у таких граждан по умолчанию не формируются. Если человек всю жизнь работает только как самозанятый и не делает дополнительных отчислений, в будущем он сможет претендовать лишь на социальную пенсию по старости. Она назначается позже страховой и обычно оказывается заметно ниже», — отметила Минакова.

По ее словам, первый вариант — добровольно вступить в систему обязательного пенсионного страхования и перечислять взносы в Социальный фонд России. Это позволяет самозанятым накапливать и стаж, и пенсионные баллы, уточнила юрист. Подать заявление можно через «Госуслуги», приложение «Мой налог» или в клиентской службе СФР, уточнила Минакова. Размер будущей пенсии в этом случае зависит от суммы и регулярности платежей, сказала юрист. При этом для назначения страховой пенсии в перспективе нужно накопить не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов, предупредила эксперт.

Она добавила, что второй вариант — совмещать самозанятость со статусом индивидуального предпринимателя. В этом случае человек обязан платить фиксированные страховые взносы, которые также формируют пенсионные права, уточнила эксперт. Такой подход может быть полезен тем, кто уже ведет более устойчивую деятельность и готов работать в формате ИП, считает Минакова.

Кроме того, самозанятые могут использовать долгосрочные сберегательные инструменты. Один из них — программа долгосрочных сбережений с участием негосударственных пенсионных фондов, сказала юрист. Человек делает взносы на специальный счет, а государство при соблюдении условий может софинансировать такие накопления, пояснила Минакова. Дополнительно средства инвестируются, что позволяет увеличить итоговую сумму к моменту выхода на пенсию, добавила эксперт.

По ее словам, еще один вариант — накопительное страхование жизни — такие программы сочетают в себе сберегательный механизм и страховую защиту. В течение нескольких лет человек делает взносы, а по окончании срока получает накопленную сумму с доходом, пояснила Минакова. В некоторых случаях договор также предусматривает выплаты при тяжелой болезни, инвалидности или утрате трудоспособности, уточнила юрист.

«Самозанятым не стоит рассчитывать только на один источник дохода в старости. Наиболее разумной стратегией является комбинированный подход: добровольные пенсионные взносы для стажа, долгосрочные накопления через НПФ или страховые продукты, а также формирование собственной финансовой подушки. Именно такая схема позволяет частично компенсировать отсутствие работодателя, который в классической занятости участвует в формировании будущей пенсии», — заключила Минакова.

