Названы ограничения для россиян после банкротства

Юрист Робакидзе: при обращении за кредитами запрещено скрывать факт банкротства
В течение пяти лет после банкротства человек обязан сообщать о его факте при обращении за кредитом. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист Александр Робакидзе.

«После завершения процедуры личного банкротства для гражданина действует лишь ограниченный набор запретов, а представление о том, что на несколько лет жизнь оказывается фактически «поставлена на паузу», не вполне соответствует реальности. В тот же пятилетний срок, что и при обращении за кредитом, бывший банкротне может повторно инициировать собственное банкротство. Еще одно ограничение действует три года: в этот период нельзя участвовать в управлении юридическими лицами», — отметил Робакидзе.

При этом на практике этим перечнем последствия в основном и исчерпываются, подчеркнул юрист. После завершения процедуры гражданин может работать, заниматься бизнесом, покупать имущество и заключать сделки на общих основаниях, констатировал Робакидзе. Закон не вводит специальных требований к уровню его дохода, составу имущества или повседневным расходам и не предусматривает контроля за образом жизни, предупредил юрист.

Робакидзе отметил, что ключевое значение имеет поведение должника во время самой процедуры. Если банкротство проходило добросовестно, без сокрытия имущества и вывода активов, дополнительных последствий обычно не возникает, сказал юрист. Однако при нарушениях возможен пересмотр итогов процедуры, вплоть до отказа в освобождении от обязательств, предупредил Робакидзе.

Юрист добавил, что смысл банкротства связан с распределением рисков в экономике: банк заранее учитывает вероятность невозврата средств и соотносит ее с положением заемщика. Освобождение от долгов позволяет вернуть человека в экономический оборот и сделать его полноценным участником финансовой системы, заключил Робакидзе.

Ранее экономист заявил, что ожидает роста банкротств россиян.

 
