Женщина в Китае заразилась новым штаммом птичьего гриппа

В Китае зарегистрировали первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N4, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Государственный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения КНР.

«Государственный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения КНР 13 февраля 2018 года зарегистрировал первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N4. Заразившейся оказалась 68-летняя женщина, проживающая в уезде Лиян округа Чанчжоу в провинции Цзянсу», — сообщили в комитете.

Реклама

Также в ведомстве рассказали, что в конце декабря 2017 года женщина контактировала с живой птицей. После этого у нее появились симптомы, указывающие на простудное заболевание. После китаянка поступила в больницу, где ей поставили диагноз тяжелая пневмония. Только в феврале анализы женщины были направлены в центр по контролю и профилактике заболеваний, где установили, что она инфицирована вирусом H7N4.

Эпидемиологи проверили 28 человек, которые вступали в контакт с инфицированной, однако не выявили заражения.

Ранее сообщалось, что все школы Саратова закрыли на карантин.