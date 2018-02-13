В парламент Британии прислали конверт с белым порошком
Один из офисов в парламенте Великобритании закрыт из-за обнаруженного в здании конверта с белым порошком, сообщается на сайте лондонской полиции.
«Полиции сообщили о подозрительном пакете, который был доставлен в офис в Вестминстерском дворце...Письмо содержало белый порошок, который в настоящее время оценивается специалистами», — говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что полиция проверяет британский парламент из-за подозрительного предмета.
12 февраля жену сына президента США Дональда Трампа-младшего Ванессу госпитализировали из-за конверта с белым порошком. Также о получении конверта сообщил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.