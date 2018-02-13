Назначен новый начальник МУРа

Генерал-майор полиции Сергей Кузьмин назначен начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Указом Президента России на должность заместителя начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве – начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве назначен генерал-майор полиции Сергей Кузьмин», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин освободил от должности главного криминалиста МВД генерал-лейтенанта Петра Гришина.