На месте крушения Ан-148 образовалась яма глубиной полтора метра

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На месте крушения самолета Ан-148 была обнаружена яма глубиной 1,5 м. Об этом сообщается на сайте МЧС России.

Ведомство рассказало, что первым к месту крушения прибыл начальник караула 127-й ПСЧ Алексей Беседин. Он отметил, что добраться до точки было непросто — самолет упал в заснеженном поле.

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Беседин с коллегами также начал организовывать спасательную операцию и искать выживших.

«На месте крушения мы обнаружили яму примерно 7 на 4 метров и глубиной в полтора метра с обломками, были найдены куски обшивки и фрагменты тел погибших», — рассказал Беседин.

Ранее сообщалось, что спасательная операция на месте крушения Ан-148 завершена.

Самолет «Саратовских авиалиний», летевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, разбился днем 11 февраля в Подмосковье.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».

«Газета.Ru» следит за сообщениями с места катастрофы.