В МЧС рассказали о круглосуточной поисково-спасательной операции на месте крушения Ан-148

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Поисково-спасательная операция в районе крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье будет продолжаться круглосуточно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу МЧС России Владимира Пучкова.

«Продолжается поисково-спасательная операция. Спасательные работы будут вестись круглосуточно», — сказал Пучков.

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По его словам, спасатели работают в сменном режиме. Он также добавил, что оперативные группы МЧС оказывают помощь родным и близким пассажиров и членов экипажа в аэропортах Домодедово и Орске.

Ранее власти Оренбургской области пообещали оказать помощь семьям погибших в авиакатастрофе.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск пропала 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».

«Газета.Ru» следит за сообщениями с места катастрофы.