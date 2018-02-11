Медведев создал комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-148 под началом Соколова

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании комиссии по ликвидации последствий крушения Ан-148 в Подмосковье, которую возглавил министр транспорта Максим Соколов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава правительства также выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе.

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«Премьер-министр своим распоряжением создал комиссию по ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим в связи с авиакатастрофой… Комиссию возглавляет Максим Соколов», – сообщили в пресс-службе кабинета.

Там добавили, что Медведев дал указания министру транспорта Максиму Соколову и главе МЧС Владимиру Пучкову принять в соответствии с их компетенцией все необходимые меры в связи со случившейся трагедией.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск пропала 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».

«Газета.Ru» следит за сообщениями с места катастрофы.