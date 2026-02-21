Размер шрифта
Орбан высказался о состоянии нефтепровода «Дружба»

Орбан: Венгрии точно известно, что нефтепровод «Дружба» технически готов к работе
Нефтепровод «Дружба» технически пригоден к работе, и блокирование Украиной поставок сырья из России в Словакию и Венгрию вызвано исключительно политическими причинами. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Мы точно знаем, что трубопровод пригоден для транспортировки нефти. Его можно использовать», — сказал он.

По словам Орбана, попытки нанести ущерб энергетической безопасности Венгрии и Словакии полностью противоречат предыдущим договоренностям Украины и Евросоюза.

До этого Венгрия и Словакия объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину из-за отказа Киева поставлять российские энергоносители по нефтепроводу «Дружба». Украина заявила, что нефтепровод в настоящее время поврежден из-за ударов России, однако венгры и словаки подозревают украинцев в обмане. Тем временем правительство Словакии объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти. Премьер страны Роберт Фицо даже пригрозил остановить поставки электроэнергии Украине. В Киеве же считают, что зависимость Будапешта и Братиславы от нефти России «похожа на поведение наркоманов». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Венгрии рассказали о возможности «уничтожить» Украину за три недели.
 
