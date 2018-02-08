Бастрыкин прибыл в Дагестан и встретился с главой региона
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин прибыл в Махачкалу, где встретился с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Васильев поблагодарил Бастрыкина за визит в регион.
«Ваш визит здесь — заметное явление и надежда для тех, кто искренне хочет навести порядок», — сказал глава Дагестана, обращаясь к председателю СК.
Бастрыкин пообещал, что СК будет делать все необходимое для обеспечения законности и правопорядка в республике.
Глава Следственного комитета прибыл в регион спустя несколько дней после того, как были задержаны члены правительства Дагестана.
Ранее «Газета.Ru» писала, что в Дагестане начались масштабные обыски с выемкой документов почти во всех ведомствах.