Бастрыкин прибыл в Дагестан и встретился с главой региона

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин прибыл в Махачкалу, где встретился с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Васильев поблагодарил Бастрыкина за визит в регион.

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«Ваш визит здесь — заметное явление и надежда для тех, кто искренне хочет навести порядок», — сказал глава Дагестана, обращаясь к председателю СК.

Бастрыкин пообещал, что СК будет делать все необходимое для обеспечения законности и правопорядка в республике.

Глава Следственного комитета прибыл в регион спустя несколько дней после того, как были задержаны члены правительства Дагестана.

Ранее «Газета.Ru» писала, что в Дагестане начались масштабные обыски с выемкой документов почти во всех ведомствах.