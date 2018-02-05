Золотой пистолет ТТ и автоматы Калашникова нашли у премьера Дагестана

В ходе обысков у врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова силовики изъяли золотой пистолет ТТ и два автомата Калашникова. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«В ходе обысков у Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вице-премьера и врио главы правительства Дагестана задержаны ФСБ.