Израиль приступил к депортации африканских мигрантов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем фейсбуке сообщил о начале процедуры депортации тысяч африканских мигрантов.

«Сегодня мы начали процедуру депортации из Израиля нелегалов, схожую с тем, что сделали продвинутые страны, прежде всего, США. Мы предотвратили проникновение в Израиль нелегалов при помощи построенного заградительного сооружения на границе с Синаем, также я сдержу обещание выдворить из нашей страны нелегалов», — написал Нетаньяху.

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В случае отказа сотрудничать с властями мигрантам грозит помещение под стражу и высылка в принудительном порядке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности признать гражданами США почти два миллиона мигрантов.