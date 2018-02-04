Израиль приступил к депортации африканских мигрантов
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем фейсбуке сообщил о начале процедуры депортации тысяч африканских мигрантов.
«Сегодня мы начали процедуру депортации из Израиля нелегалов, схожую с тем, что сделали продвинутые страны, прежде всего, США. Мы предотвратили проникновение в Израиль нелегалов при помощи построенного заградительного сооружения на границе с Синаем, также я сдержу обещание выдворить из нашей страны нелегалов», — написал Нетаньяху.
Реклама
В случае отказа сотрудничать с властями мигрантам грозит помещение под стражу и высылка в принудительном порядке.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности признать гражданами США почти два миллиона мигрантов.