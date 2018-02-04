Анархисты в Афинах закидывают полицию «коктейлями Молотова»

Анархисты в Афинах атаковали полицию, начав забрасывать ее «коктейлями Молотова» после окончания «контрмитинга», передает РИА «Новости».

В ответ на их действия полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Неподалеку от места столкновения проходит митинг «Македония — это Греция», в котором, как сообщают местные СМИ, участвуют до полутора миллионов человек.

Ранее сообщалось, что Македония определит новое название для страны в ходе общенационального референдума.