Анархисты в Афинах закидывают полицию «коктейлями Молотова»
Анархисты в Афинах атаковали полицию, начав забрасывать ее «коктейлями Молотова» после окончания «контрмитинга», передает РИА «Новости».
В ответ на их действия полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Неподалеку от места столкновения проходит митинг «Македония — это Греция», в котором, как сообщают местные СМИ, участвуют до полутора миллионов человек.
Ранее сообщалось, что Македония определит новое название для страны в ходе общенационального референдума.