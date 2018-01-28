Самолеты МЧС возобновили поиски судна «Восток» в Японском море

Два самолета МЧС Бе-200 вновь присоединились к поискам пропавшего в Японском море судна «Восток», заявил представитель морского спасательно-координационного центра «Владивосток», передает РИА «Новости».

«К поискам подключились два самолета Бе-200, они обследуют территорию. Вертолет Ми-8 пока стоит в резерве. Район поиска постепенно смещается на юг, и у летчиков, и у судов есть своя территория поиска. Пока людей не нашли», — сообщил он.

Реклама

По словам руководителя компании-судовладельца «ДВ-Флот», судно «Океан» продолжает идти к месту поисков.

Ранее сообщалось, что второй найденный плот с пропавшего траулера «Восток» оказался пустым‍.