Владелец пропавшего судна «Восток» рассказал о последнем сеансе связи

Капитан судна «Восток», поиски которого ведутся в Японском море, последний раз выходил на связь с судовладельцем вечером 24 января, сообщил генеральный директор ООО «ДВ-флот» Станислав Мальчевский, передает «Интерфакс».

По его словам, ни о каких проблемах на судне капитан не говорил.

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«Связь с судном у нас была каждый день, по несколько раз на день связывались с капитаном. Перед исчезновением судна капитан вышел на связь вечером 24 января. Никаких угроз для судна и экипажа, по его данным, не было. Погода ухудшилась, но не была критичной», — заявил Мальчевский.

Он добавил, что капитан также не заявлял о критическом обледенении судна. После этого экипаж больше не выходил на связь.

«Когда случилось срабатывание аварийного буя, мы пытались дозвониться, но связи не было. И нет до сих пор», — сказал Мальчевский.

Рыболовное судно «Восток» подало сигнал бедствия утром 25 января у южного побережья Приморья в Японском море. В настоящее время ведутся его поиски.

Ранее источник назвал возможную причину происшествия с судном «Восток».