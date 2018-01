Умерла американка с известного плаката «We can do it!»

В США ушла из жизни Наоми Паркер Фрэйли, которая стала прототипом «Рози-клепальщицы» с феминистского плаката «We can do it!» («Мы можем сделать это!»). Об этом сообщает The New York Times.

Фрэйли умерла в возрасте 96 лет в городе Лонгвью. Феминистский плакат стал популярным в 1943 году. Более 70 лет другая мичиганская рабочая Джеральдин Дойл выдавала себя за Рози, поэтому о Наоми Фрэйли было ничего неизвестно.

«Я не хотела славы и удачи, но я хотела иметь собственную индивидуальность», — сказала Фрэйли в 2016 году.