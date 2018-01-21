В результате нападения на отель в Кабуле погиб украинец

В результате нападения на отель в Кабуле погиб один гражданин Украины. Об этом сообщил в твиттере официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординованные действия на месте трагедии», — написал Кирилич.

Ранее СМИ сообщили, что двое вооруженных людей все еще находятся в здании отеля и продолжают оказывать сопротивление вооруженным силам Афганистана.