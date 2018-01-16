Врач рассказал о состоянии пострадавшей в результате резни в пермской школе учительницы

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Получившая накануне тяжелые ранения в результате драки подростков в пермской школе учительница пришла в сознание, сообщает «Интерфакс».

Как рассказал главврач городской клинической больницы №4 (ГКБ №4) Андрей Ронзин, женщина находится на искусственной вентиляции легких, но в сознании, все понимает.

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По его словам, двое подростков переведены из реанимации в отделение, их состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в Перми закрыта школа, где произошла поножовщина. Двое 16-летних подростков в понедельник, 15 января, напали с ножами на учеников и учительницу 127-й школы. В результате нападения пострадали 15 человек.