В «Домодедово» двух пьяных пассажиров сняли с рейса во Вьетнам

В аэропорту «Домодедово» за нарушение общественного порядка сняли с рейса двух пьяных пассажиров, сообщается на официальном сайте МВД России.

Двое мужчин находились на борту самолета, следующего по маршруту «Москва-Нячанг». Диспетчер воздушного судна связался с дежурной частью полиции и сказал, что двое пьяных пассажиров нецензурно ругаются и ведут себя неадекватно. Из-за их действий вылет самолет во Вьетнам был задержан.

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Пассажиры были задержаны и доставлены в дежурную часть. В настоящее время им назначен штраф в размере 500 руб. каждому.

Ранее сообщалось, что еще один рейс «Победы» был вынужден экстренно сесть из-за курильщика.