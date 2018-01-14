В Тюменской области украденные из-за алкоголя кролики сбежали от воров

Полиция города Заводоуковск в Тюменской области задержала нескольких мужчин, которых подозревают в краже кроликов, сообщают местные СМИ.

Ночью они попытались приобрести алкоголь у знакомой в небольшом продуктовом магазине. В соответствии с законом, продавщица отказалась продать выпивку. Тогда мужчины вспомнили, что у нее есть кролики, и похитили их из хозяйственной пристройки, чтобы продать. По дороге животные разбежались.

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Продавщица обратилась в полицию, после чего мужчин задержали и доставили в дежурную часть. Как сообщает УМВД по Тюменской области, им может грозить наказание до пяти лет лишения свободы.

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