Врачи назвали основную причину психических расстройств украинцев
В Минздраве Украины назвали зависимость от алкоголя и наркотиков основной причиной психических расстройств у граждан страны, сообщает «Громадське».
В 2016 году на Украине было зарегистрировано более 700 тыс. случаев подобных заболеваний. К их числу относят зависимость, амнестический синдром, психотические расстройства и другие заболевания.
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На втором месте по распространенности оказались заболевания, связанные с травмами мозга и церебральной дисфункцией, на третьем — болезни, связанные с умственной отсталостью.
Ранее сообщалось, что медики признали любовь к селфи психическим заболеванием.