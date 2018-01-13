Почти 50 человек отравились в кафе в Улан-Удэ

В Улан-Удэ после посещения одного из местных кафе 46 человек заразились сальмонеллезом, сообщает РИА «Новости».

По данным пресс-службы МВД по Бурятии, вечером 12 января в полицию начали поступать сообщения о том, что в больницу с тошнотой, температурой и болями в животе обратились 36 человек.

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«На сегодняшний день в больницу Улан-Удэ госпитализированы с пищевой токсической инфекцией 46 человек, из которых восемь несовершеннолетних. Установлено, что все пострадавшие употребляли блюда в одном из кафе Улан-Удэ», — заявила представитель пресс-службы МВД по Бурятии Ирина Казлаускас.

Состояние большинства госпитализированных средней степени тяжести, тяжелых случаев нет.

Полиция совместно с другими структурами организовала проверку. Деятельность кафе в настоящий момент приостановлена, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

По данным управления Роспотребнадзора по региону, причиной массовой госпитализации людей стала заболеваемость сальмонеллезом.